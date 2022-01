Premium Het beste van De Telegraaf

Storm Corrie ’uitdaging’ voor piloten: ’Dit vinden we leuk als vliegers’

Door Marouscha van de Groep en Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Vliegtuigspotters Rudi (links) en Stefan leggen vast hoe de toestellen op Schiphol landen. Ⓒ Michel van Bergen

Amsterdam - Met grote ogen staat een handjevol luchtvaartfans maandag te kijken naar de zwabberende vliegtuigen die landen op de Buitenveldertbaan van Schiphol. Storm Corrie is voor hen een feestje en zij zijn niet de enigen. „Zo’n landing vinden we leuk als vliegers. Het is een uitdaging”, vertelt KLM-piloot Willem Schmid.