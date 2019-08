Koeriers vervoeren gigantische geldbedragen.

Amsterdam - Hoe krijg je als crimineel grote sommen geld van A naar B? Dat kan op allerlei manieren. Zelfs via normale banken. Niet voor niets zijn politiek en toezichthouders er zo op gebrand dat banken alles in het werk stellen om witwassen en overmaken van crimineel geld via een gewone bankrekening te voorkomen.