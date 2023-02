Honderden kilo’s cocaïne aangespoeld op Frans strand

Waar de drugs vandaan komen en hoe deze op het strand in Normandië belandden, weten de autoriteiten niet. Wel zegt openbaar aanklager Pierre-Yves Marot dat het bekend is dat drugs over zee van het Caribische Martinique naar Le Havre gesmokkeld worden. „Een drugsvondst in de regio is dus niet per se verrassend, maar dit is wel een zeer grote hoeveelheid”, aldus Marot tegenover France Blue.

In 2019 werd aan de Franse kust ook een grote cocaïnevondst gedaan. Toen spoelde zo’n 1600 kilo van het verdovende middel aan in het zuidwesten van het land bij Saint-Jean-de-Luz, niet ver van de Spaanse grens.

De burgemeester van Réville zegt tegen de lokale krant La Manche Libre dat hij nog nooit eerder over drugs op het strand van zijn dorp heeft gehoord. „De zee brengt ons zowel het beste als het slechtste”, aldus de burgemeester. De politie onderzoekt de zaak.