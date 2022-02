Premium Het beste van De Telegraaf

Gehandicapte Dimitri (26) ’doodgeslagen met eigen kruk’: ’Hij was weerloos’

Door Robert Vinkenborg Kopieer naar clipboard

Dimitri Ⓒ Eigen foto

ALKMAAR - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een celstraf van 15 jaar tegen Jama A. geëist voor het doden van de gehandicapte Dimitri (26) uit Hoorn. Na het slachtoffer op een fietspad met zijn eigen kruk te hebben geslagen en gewurgd te hebben, sleepte A. zijn lichaam in de vroege ochtend van 8 augustus 2020 uit zijn scootmobiel om hem in een sloot in Nibbixwoud te dumpen.