LIVE | Jama A. voor de rechter voor dood gehandicapte Dimitri (26) uit Hoorn

Het lichaam van Dimitri werd in augustus 2020 gevonden in een sloot bij Nibbixwoud, waar A. woont. Het slachtoffer lag levenloos onder zijn scootmobiel. Een bloedspoor maakte al snel duidelijk dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.

Volgens justitie heeft Jama A. Dimitri gedood. Er zou na het avondje stappen onenigheid zijn ontstaan. Het slachtoffer werd vervolgens bewusteloos geslagen, uit zijn scootmobiel getrokken en in een sloot gedumpt. De van oorsprong Somalische Jama A. uit Nibbixwoud ontkende eerder iets met zijn dood te maken te hebben. „Hij was een vriend van mij. Ik heb het niet gedaan”, zei hij.

Camerabeelden

Op camerabeelden is te zien dat Dimitri bij een sloot in Nibbixwoud uit zijn scootmobiel wordt getrokken, naar de walkant wordt gesleept en in het water wordt gegooid. Ook is te zien dat daarna iemand wegrent in de richting van de straat waar A. woont, Dimitri hulpeloos achterlatend. A. bleef ontkennen: „Ik ben nooit op de plaats delict geweest.”