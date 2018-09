Strikt Privé

Toen KONINGIN BEATRIX vijf jaar geleden haar aftreden bekendmaakte, was dat voor een Amsterdamse mevrouw in een bejaardentehuis, die om een reactie op het grote nieuws werd gevraagd, geen verrassing meer. ’Dat stond vorige week al in PRIVÉ’, zei ze. Dat was ook zo. Welingelichte bronnen onthulden ons destijds, op de dag nauwkeurig, de aanstaande troonswisseling.