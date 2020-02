Tweede Kamer steunt vissers

In verschillende vissersplaatsen is met verdeeldheid gereageerd op het conceptakkoord voor herinrichting van de Noordzee. Door de komst van grote windmolenparken en aanhoudende druk van natuurclubs staat de visserij steeds meer onder druk. In het akkoord is afgesproken om vissers die willen stoppen uit te kopen en de blijvers te ’verduurzamen’.

Het kabinet trekt daar 119 miljoen euro voor uit. Er zijn nog veel losse eindjes. Zo is er nog onduidelijkheid over de precieze invulling van de stoppersregeling. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren als er onvoldoende vissers het anker definitief overboord gooien?

Als het aan de Tweede Kamer ligt worden vissers niet gedwongen om te stoppen. „Vissers die dat willen moeten kunnen blijven vissen en die gaan we natuurlijk niet dwingen om te stoppen”, zegt VVD-Kamerlid Weverling. De verdeelde reacties in de sector baren hem zorgen. „Het is goed dat er een conceptakkoord ligt, maar het is wel zaak dat alle partijen aan boord zijn. Hier ligt een taak voor minister Schouten (Landbouw). Zij zal met de vissers in gesprek moeten.”

Draagvlak

Ook CDA-Kamerlid Geurts wil van de CU-bewindsvrouw weten hoe het staat met het draagvlak in de sector. Hij hoort wisselende verhalen. „We willen graag duidelijkheid over hoe de plannen zijn gevallen”, zegt de christendemocraat. Over de toekomst van de vissers is hij duidelijk: het moet op vrijwillige basis. „We trekken dezelfde lijn als bij de boeren.”

Regeringspartij CU wil dat een ’substantieel’ deel van het geld wordt ingezet om de kottervloot economisch rendabel te houden.

Natuurclubs, vissers en andere onderhandelaars gaan eerst naar hun achterban. Eind maart moet er een definitief Noordzeeakkoord liggen. Daarna is het kabinet aan zet.