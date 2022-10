Ophef om filmpje Klaver over stikstofadvies: ’Strik eromheen voordat boeren echt zien wat erin staat’

De beelden, die komen uit een livestream van het AD, worden massaal gedeeld op Twitter. Te horen is hoe Klaver buiten beeld, terwijl de camera nog loopt na een interview, nog even napraat met een journalist. In dat gesprek zegt hij dat hij vreest voor nieuwe protesten na het stikstofrapport van Remkes als de boeren „echt zien wat erin staat”.

Het kabinet komt over anderhalve week met een officiële reactie op Remkes’ aanbevelingen, maar als het aan de GL-leider ligt, wordt er meer haast gemaakt: „Strik eromheen als kabinet, niet tot 14 oktober wachten nu iedereen enthousiast is. Extra ministerraad doen, advies aftikken en gaan! Klaver vreest namelijk de reactie van de boeren. „Dan gaat iedereen er weer naar kijken, dan gaan er weer protesten komen als ze echt zien wat erin staat. Alles waar ze boos over waren blijft gewoon.”

Het filmpje wordt onder anderen gedeeld door FvD-leider Baudet en PVV-leider Wilders. „Zo worden onze boeren dus gepakt. Met smerige achterbakse trucjes”, twittert Wilders bij de video.

Tekst gaat verder onder tweet

Ook Klaver heeft de beelden inmiddels gezien. Op Twitter schrijft hij: „Er gaat een filmpje van mij rond, waarin ik na een interview nog even doorpraat met een journalist. Daarin zeg ik hetzelfde als dat ik eerder op camera ook heb gezegd: dat ik blij ben met het rapport van Remkes. Als boerenvertegenwoordigers daar hetzelfde over denken, dan is dat hartstikke positief. In die context zeggen wij: strik erom en uitvoeren.”