Man grijpt winkelmedewerker naar de keel en krijgt werkstraf

UTRECHT - De politierechter in Utrecht heeft woensdag een 21-jarige man uit Amersfoort veroordeeld tot een werkstraf en het betalen van een schadevergoeding, omdat hij een 16-jarige medewerker van supermarkt Plus heeft mishandeld. De Amersfoorter greep de jongen bij de keel en werkte hem tegen de grond, omdat hij per se samen met zijn vrouw boodschappen wilde doen en hem dat werd verboden.