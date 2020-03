Meisje (5) klimt uit raam op tiende verdieping op zoek naar moeder

Het lukte het meisje om vier verdiepingen naar beneden te klimmen, maar ze kwam vast te zitten op de zesde verdieping. Twee mannen die op de vijfde verdieping wonen, moesten te hulp schieten. Op videobeelden, gemaakt door omstanders, is te zien dat de dappere buurman op de reling gaat staan en ondersteund wordt door iemand anders. Het lukt hem om het meisje naar beneden te krijgen. Op de begane vloer staan andere bewoners van het complex met lakens klaar om haar op te vangen, mocht ze naar beneden vallen.

Li Xue, de held van de dag, blijft bescheiden: „Als ik het niet gedaan had, had iemand anders haar wel gered.” Het gaat naar omstandigheden goed met het meisje. Ze werd herenigd met haar moeder toen die teruggekeerd was van het boodschappen doen. Het is niet duidelijk of zij vervolgd gaat worden.