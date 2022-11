Premium Het beste van De Telegraaf

KNVB vraagt FIFA om opheldering Kledingstress Oranjefans na incidenten in Qatar: ’De tieten houd ik om’

Door Pim Sedee

Harry – de Tietenman – Goudsblom moest naar eigen zeggen zijn OneLove-banden en zijn ’borsten’ inleveren na de openingswedstrijd van Oranje. Ⓒ ANP/HH

Doha - Oranjefans zijn gewend zich in de meest uitbundige uitdossingen te vertonen in stadions, maar tijdens dit WK voetbal in Qatar lopen ze ineens rond met kledingstress. Want na meerdere incidenten weten ze niet meer wat ze wel of niet mogen aantrekken bij wedstrijden van het Nederlands elftal.