Man uit Haaksbergen krijgt 240 uur taakstraf voor klaphamerdrama jaarwisseling

De klaphamer waarmee Sebastiaan O. een mengsel van kaliumchloraat en zwavel tot ontploffing bracht, spatte uit elkaar. Bram stond op een afstand van ongeveer acht meter te kijken en werd door een metalen deel getroffen in de borstkas. De vrouw van Sebastiaan O. probeerde nog vergeefs om de jongen te reanimeren. Robbin kreeg splinters in zijn benen en zal daar waarschijnlijk de rest van zijn leven beperkingen van ondervinden.

Volgens de rechtbank handelde Sebastiaan O. “aanmerkelijk onvoorzichtig en onachtzaam” door een nieuwe klaphamer te gebruiken die was gebouwd door een hem onbekende particulier, en die niet eerst te testen. O. gaf tijdens de rechtszaak zelf toe dat hij geen lastechnicus was en niet kon beoordelen of alle verbindingen van het apparaat deugdelijk waren.

Volgens de rechtbank was dat reden temeer om de klaphamer te laten beoordelen door een deskundige, en het ding te testen in een veilige omgeving. Ook had hij zich moeten vergewissen van de samenstelling van het poeder dat hij erbij kocht.

Woonwijk

Dat deed Sebastiaan O. niet. Hij nam de klaphamer op 31 december in gebruik in zijn eigen woonwijk met omstanders, waaronder kinderen, in de directe omgeving.

Het Openbaar Ministerie eiste drie weken geleden een gevangenisstraf van zeven maanden. De rechtbank vond een celstraf hier niet op z’n plaats, omdat duidelijk is dat Sebastiaan O. dit drama nooit heeft gewild en hij en zijn gezin zelf ook zwaar getroffen zijn door de gevolgen.