Dit is er nog wel te doen met oud en nieuw

Liefst een miljoen euro stak de overheid in het festival GOODBYE 2020. Waar is dat feestje? Gewoon, online en dus thuis. Vanaf 17.00 uur tot in het holst van de nacht treden 250 artiesten als Snelle, De Jeugd van Tegenwoordig en Yellow Claw op allerlei podia op, afhankelijk van de muziekstroming. Het initiatief richt zich vooral op de jeugd; de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid hoopt hen zo te overtuigen om lekker binnen te blijven.

Wie niets ziet in het staatsfestival, kan zich met een gekocht ticket op zak ook elders melden in het online feestgedruis. Mega-dancefestival Tomorrowland heet feestgangers bijvoorbeeld vanaf 20.00 uur welkom om zeven uur lang te dansen bij vier digitale podia met als acts onder anderen Armin van Buuren, Diplo en Brennan Heart. Of je kunt terecht op de stream van het Blijdorp Festival, dat zelfs speciale ’Blij&Nieuw Boxen’ met hapjes en drankjes door Nederland heeft gestuurd.

Ook Armin van Buuren staat op het digitale podium van Tomorrowland. Ⓒ ANP/HH

Op de lineaire tv is de programmering min of meer als vanouds. Youp van ’t Hek en Guido Weijers verzorgen cabaret, het wemelt van de terugblik-programma’s en op verschillende zenders zijn live-registraties van optredens van Snollebollekes, Tino Martin en Queen te zien.

Aftelmoment

Het nationale aftelmoment op het Museumplein zou niet doorgaan, maar vindt alsnog plaats in de Johan Cruijff ArenA. Zonder publiek dus, maar de ’elektrische vuurwerkshow’ met lasers en ledlampen is wel te zien op NPO1 en 2.

Werkzaamheden in de Johan Cruijff ArenA, tijdens de opbouw van het Nationale Aftelmoment in de Johan Cruijff ArenA. Ⓒ ANP/ HH

Wie het niet te laat maakt en nieuwjaarsdag wil beginnen met een frisse duik, moet dat ook thuis doen. De traditionele duik bij Scheveningen gaat niet door, en ook elders is een streep door de ijskoude plons gegaan. ’Wilde duiken’ worden sterk afgeraden, want hulpdiensten zijn evenmin aanwezig om een helpende hand te bieden bij problemen.

Om toch een frisse start te maken, verkocht de organisatie van de Scheveningse duik 25.000 Unox-blikken Noordzeewater, die mensen thuis over zichzelf heen kunnen gooien in de tuin, op balkon of elders. En ook die duik is live op tv: op SBS6 om iets voor het middaguur.