Politie vindt wapens en granaten in huis Nieuw- en Sint Joosland

In de woning aan de Molenweg troffen agenten behalve de vier granaten, twee handgranaten en twee geweergranaten, zeventien wapens als jachtgeweren en kalasjnikovs aan. Sommige wapens waren te gebruiken, andere waren onklaar gemaakt en weer andere waren nep, aldus de politie. Acht revolvers en pistolen zijn in beslag genomen net als drie automatische wapens en een grote hoeveelheid patronen en hulzen. De politie spreekt van een wapenarsenaal dat in beslag is genomen.

De bewoner van het huis is aangehouden. De politie viel het huis binnen na een tip van de Duitse politie dat de man geweergranaten zou hebben.