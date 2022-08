Advies: berecht verdachte dodelijk carnavalsdrama Horst via jeugdrecht

Door de steekpartij kwam een 21-jarige jongeman uit Horst om het leven. Tijdens de zitting maandag bleek ook dat de verdachte, Joshua de L. uit Tienray, geen bezwaar heeft tegen het verstrekken van persoonlijkheidsrapportages van de reclassering, een psycholoog en een psychiater aan de advocate van de nabestaanden.

Volgens zijn advocate wil hij op deze manier iets betekenen voor de ouders van het slachtoffer, zodat hun leed minder wordt. De verdachte was zelf niet bij de zitting aanwezig, maar volgde deze via een videoverbinding vanuit een speciale afdeling van de gevangenis in Vught.

Het slachtoffer van de steekpartij, Guus Janssen uit Horst, werd carnavalsmaandag rond 19.35 uur op het Sint Lambertusplein in zijn woonplaats neergestoken. Hij overleed ter plaatse. De L. heeft het slachtoffer volgens het Openbaar Ministerie eenmaal met een mes of ander scherp voorwerp in de buik gestoken. Het OM spreekt van doodslag. De definitieve tenlastelegging was er maandag overigens nog niet, maar de officier verwacht die naar eigen zeggen binnenkort.

Door carnaval waren veel mensen getuige van de fatale steekpartij. Kort na de steekpartij, begin maart, heeft de verdachte bij de rechter-commissaris verklaard dat hij „ontzettend veel spijt” heeft en meewerkt aan het onderzoek. Volgens zijn advocate is de verdachte een „hele rustige jongen”, die zijn daad impulsief zou hebben begaan.

De rechtbank oordeelt op 11 oktober welke straf de verdachte krijgt.