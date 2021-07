Joel Beukers koopt tank van een wagen ter waarde van 1 miljoen euro

De Mercedes G 63 AMG 6x6 is de naam van het op zes wielen rijdende gevaarte. Om deze auto, die rond de 1 miljoen euro kost, te kunnen besturen is een vrachtwagenrijbewijs vereist. Die zes wielen zorgen volgens autoblog.nl voor een onpraktische rijervaring. Sjoerd van autovisie sluit zich daarbij aan. „Deze auto heeft de draaicirkel van een flatgebouw.”

Dat weerhield de extravagante fitnesspoederverkoper er echter niet van om deze gigantische tank van een wagen aan te schaffen. Naar alle waarschijnlijkheid zit hem dat voornamelijk in het imago van de auto. Men rijdt er voornamelijk mee rond op plekken waar je de blits maakt met een opvallende wagen. „Je komt ze voornamelijk tegen op de boulevard in Cannes, het centrum van Monaco of London. Eigenlijk overal waar ze niet voor bedoeld zijn”, vertelt Sjoerd.

Opvallen

Van oorsprong was het de bedoeling dat deze auto’s zich op onverharde wegen konden begeven. Inmiddels dient deze Mercedes dat doel al lang niet meer. Opvallen is het voornaamste doel van de bestuurder. Toch springt de gigantische wagen voor Beukers nog niet genoeg in het oog. Hij zou hem graag binnenkort, net als de Lamborghini die hij tot voor kort bezat, goud willen wrappen.