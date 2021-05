Bewoners gebroken na verwoestende brand Schilderswijk

Tientallen woningen zijn ontruimd, zeker 16 woningen hebben schade. Ⓒ Regio15

DEN HAAG - Nog altijd is de brand in de Haagse Wouwermanstraat, die vannacht rond 03.00 uitbrak niet meester. De vlammen zijn geslagen in de dakisolatie. De brandweer gebruikt hoogwerkers en een drone om het vuur in de dakisolatie te doven. „Voor ons is dit ook een hele heftige brand. Het is een gekkenhuis. Dit is niet iets wat je dagelijks meemaakt”, zegt een brandweerwoordvoerder.