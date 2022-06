Politie: onwel geworden meisje Kaatsheuvel niet gedrogeerd

KAATSHEUVEL - De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat een 17-jarig meisje uit Kaatsheuvel in mei het slachtoffer is geworden van 'needle spiking'. Dat meldt de politie vrijdag. Het zogenoemde needle spiking is het prikken van een slachtoffer met een injectienaald, al dan niet gevuld met een verdovende drug.