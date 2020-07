Nederland weigerde 302 mensen bij grens om corona

Dat blijkt uit cijfers die de marechaussee op verzoek van De Telegraaf verzamelde. „We hebben onze handen vol aan de weigeringen en onderzoeken aan de grens vanwege de Covid-19-regels”, zegt woordvoerder Stan Verberkt. „Daarnaast worden we overspoeld met vragen van reizigers die niet meer weten wat nu wel en niet is toegestaan.”

„We blijven gewoon scherp op misstanden, want reizigers proberen ons vaak te slim af te zijn. Maar als de documenten niet in orde zijn, moeten we onverbiddelijk mensen terugsturen”, meent Verberkt.

De marechaussee is sinds deze week extra druk, want Nederlanders met een buitenlandse liefde kunnen hun vriend of vriendin weer naar ons land laten komen. „Maar pas als bewijsstukken, verklaringen en eventuele garantstellingen bij aankomst aan ons worden getoond en kunnen worden gecheckt”, aldus Verberkt.

