Lobbyende oud-politici aan banden

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer nam een motie aan van Kamerlid Khadija Arib (PvdA) om dat voor elkaar te krijgen. Het is Arib - tot voor kort Kamervoorzitter - een doorn in het oog dat voormalig Kamerleden te pas en te onpas over de vloer kunnen komen bij fracties om belangen van hun nieuwe werkgever te behartigen.

Dat kan namelijk door de pas die zij in hun bezit hebben als ex-volksvertegenwoordiger. Bovendien mogen zij overal in het gebouw komen. Buiten de Haagse kaasstolp kan daardoor de indruk ontstaan dat er van alles wordt bekokstoofd door politieke vrienden onderling.

Ongelijkheid

Maar het zorgt ook voor ongelijkheid ten opzichte van belangenbehartigers zonder zo’n verleden. Die moeten namelijk met een toegangspas voor lobbyisten naar binnen en zo’n bezoek is aan regels gebonden en een stuk minder makkelijk. Zo hebben zij slechts toegang tot de ’semi-openbare ruimten’.

Arib liet tijdens een debat doorschemeren dat de kwestie gevoelig ligt. Zo zei ze als voorzitter in het presidium - het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer - al eens te hebben voorgesteld om toegang aan lobbyende oud-Kamerleden aan banden te leggen. Toen was er onvoldoende steun, vertelde ze. Ook D66 stuurde maanden geleden al aan op scherpere regels.

Wachtgeld incasseren of burgemeester worden

Niet alleen Kamerleden die lobbyen liggen onder een vergrootglas. Het demissionaire kabinet werkt aan het opstellen van nieuwe regels om te voorkomen dat voormalig bewindslieden opeens met een politiek netwerk en kennis aan de slag gaan in een sector waarover ze tot voor kort ingrijpende besluiten namen.

Die plannen om lobbywerk door oud-bewindslieden af te knijpen zijn zó vergaand, dat er onrust is uitgebroken in politiek Den Haag. Ingewijden vrezen dat vertrekkende ministers en staatssecretarissen bijna niets anders meer kunnen dan lange tijd ergens wachtgeld te incasseren of ergens burgemeester te worden.