Coronacrisis: Rus zoekt weer troost in wodka

Voormalige mariniers drinken er vrolijk op los tijdens een reünie in het Gorky Park in Moskou. Ⓒ EPA

SINT-PETERSBURG - De recente uitspraak van de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko dat naast hard werken, sporten en een regelmatig bezoek aan de sauna een paar glazen wodka het meest probate middel is om coronabesmetting te voorkomen lijkt massaal opgepikt. Niet alleen in Wit-Rusland, maar vooral ook in het grote buurland Rusland waar de wodkaverkoop de afgelopen weken met bijna 60 procent is gestegen.