Jongen (9) doodgeslagen en gedumpt in water: moeder opgepakt

Achter de voordeur van een armetierige woning op de Gentse Afrikalaan speelden zich de laatste maanden van vorig jaar vreselijke dingen af: een kleine jongen uit een Roemeens gezin werd er zwaar mishandeld door de vriend van zijn moeder. Hij kreeg vuistslagen, slagen met een riem en werd te pas en te onpas overgoten met ijskoud of gloeiend heet water.

Wat er al een hele tijd zat aan te komen, gebeurde begin dit jaar: de jongen overleefde een zoveelste martelbeurt niet. In plaats van de hulpdiensten te bellen, verstopten zijn moeder en haar vriend het lichaam van de jongen in een sportzak met wat stenen en dumpten hem even verderop in het Houtdok in Gent, in de zomer een populaire plek voor zonliefhebbers.

Maandenlang gebeurde er niets, tot er binnen de Roemeense familie een sms van de moeder rondgaat. Het bericht beland bij een oom die - ongerust als hij is - de politie inlicht en zelf vanuit Duitsland naar België komt om aangifte te doen.

Verhoor

Deze week werden de moeder en haar dochter verhoord door de politie. Het waren onder meer de verklaringen van de 11-jarige zus van het slachtoffer die de politie naar het Houtdok leidden. Daar werd donderdag door gespecialiseerde ploegen gezocht met een sonar. Al snel deden ze de gruwelijke ontdekking. Het lichaam is voor verder onderzoek meegenomen, maar het was snel duidelijk dat de jongen al maanden in het water lag.

De moeder, die de feiten niet ontkende, maar haar eigen aandeel wel minimaliseerde, werd aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van mishandeling en het verbergen van een lijk. Haar vriend is op de vlucht geslagen, mogelijk naar Duitsland. De politie is volop bezig met de man op te sporen.