Rus droomt van Oekraïens paspoort om bij zijn Oekraïense vrouw te kunnen wonen

Tbilisi - Aleksandr Batytsjkov is één van vele tienduizenden Russen die zich in Georgië hebben gevestigd. Hij wil echter niet terug naar Rusland, maar juist naar zijn vrouw in Oekraïne, waar hijzelf een dag voor de Russische invasie vertrok. „Mijn grote droom is een Oekraïens paspoort.”

Gevluchte Russen krijgen in Georgië – dankzij de oorlogszucht van hun president – alles behalve een warm welkom van de bevolking. Ⓒ Isis Brandt Corstius