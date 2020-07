Hotel De Wereld in Wageningen op omvallen

Ruim twee jaar na de vorige overname van het sinds de Tweede Wereldoorlog roemruchte hotel, tekenden gisteren de eigenaar van het rijkmonument en de huidige exploitant Lammert de Vries een ’afscheidsovereenkomst’. Dit betreft volgens hotelmagnaat De Vries een stappenplan dat moet leiden tot een zo rimpelloos mogelijke overdracht van het hotel-restaurant waarin de door prins Bernhard vergezelde geallieerden en de Duitse bezetter in 1945 onderhandelden over de capitulatie van de nazi’s.

De bekende horecaman De Vries, tevens eigenaar van onder meer het lommerrijke landgoedhotel Groot Warnsborn in Arnhem, benadrukt dat er geen sprake is van een faillissement. „Maar het is voor ons niet langer rendabel om in Wageningen door te gaan. Juist 2020 moest het eerste jaar worden dat we winst zouden draaien, maar toen kwam corona roet in het eten gooien. Zeer teleurstellend dat we het stokje nu moeten overgeven, maar bedrijfstechnisch onontkoombaar”, aldus De Vries.

Familiebedrijf

Horeca-icoon De Vries stelde na de overname van De Wereld in 2018 zijn toen pas 26-jarige zoon Wiebe aan als bedrijfsleider. Deze ontvouwde bij zijn aantreden grootse plannen. Zo wilde hij de zogeheten capitulatiezaal voorzien van wassen beelden van de Canadese generaal Foulkes en de Duitse bevelhebber generaal Blaskowitz. „Dat mijn ouders Lammert en Sjoukje dit hotel aankochten, was mede ingegeven door de historie die er aan kleeft”, zo vertelde De Vries junior in een interview met De Telegraaf.

Wiebe de Vries Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Na het mislukte avontuur in Wageningen kan de jonge hotelier aansluiten in het familiebedrijf Groot Warnsborn in Arnhem, zo meldt zijn vader. Het overige personeel van De Wereld blijft voorlopig aan het werk in afwachting van opvolging. Het restaurant en de kamerverhuur draaien vooralsnog door, zo is afgesproken met de beherende Stichting Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld.

Deze organisatie zit met de gebakken peren. Nu zelfs een zeer ervaren exploitant de boel niet rendabel weet te maken, rijst de vraag of er snel een opvolger kan worden gevonden. De stichting is sinds 2013 eigenaar van het hotelpand nadat ze dit met een lening van het nationaal Vfonds voor vrede, veiligheid en veteranenzorg aankocht. Bij het Vfonds was woensdag niemand bereikbaar om de vraag te beantwoorden wat het stranden van de horecaovereenkomst betekent voor de jaarlijkse 5 mei-viering in Wageningen.