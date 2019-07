Van goed gesprek tot zwaarste straf

Een moeilijke, maar de enige juiste beslissing noemt Frank Wieland het opleggen van levenslang aan Willem Holleeder. „Je hoort nu vanuit de samenleving de bevestiging. Zo van, dat is goed. Dit past.” Ⓒ Amaury Miller

Het was de derde keer in zijn 33-jarige loopbaan als rechter dat hij en zijn collega’s een verdachte een levenslange straf oplegden. En de laatste strafzaak die hij leidde voordat hij met pensioen gaat. Willem Holleeder kreeg de zwaarste straf voor het uitlokken van vijf aanslagen met zes dodelijke slachtoffers, en het leidinggeven aan een criminele organisatie. Ook al vindt rechtbankvoorzitter Frank Wieland het de enige juiste beslissing, hij vond het toch „moeilijk. Heel kil. We hebben na afloop geen champagne opengetrokken.”