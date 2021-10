Dode bij ongeluk Goeree-Overflakkee

Buitenland

Stomdronken chauffeur (19) rijdt slaapkamer binnen en doodt twee vrouwen in Frankrijk

Twee vrouwen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gestorven toen een auto hun slaapkamer binnenreed. Het drama gebeurde in Gujan-Mestras, een kustdorp in het Franse departement Gironde. De 19-jarige bestuurder van de wagen was stomdronken.