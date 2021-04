Dode door aanrijding in Tilburg

Binnenland

Politie onderzoekt relatie tussen verkeersdode en geweldsincident

De politie onderzoekt of er een relatie is tussen een ongeluk donderdagmorgen op de Steenderenseweg in Hengelo (Gld.) en een geweldsincident in een woning vlakbij de plek van het ongeluk. Bij de aanrijding kwam een automobilist om het leven. Het gaat om een 80-jarige man uit Hengelo. Bij het gewelds...