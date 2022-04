Pornokijkende Britse parlementariër geschorst

Neil Parish van de Tories. Ⓒ ANP / REX by Shutterstock

LONDEN - Een afgevaardigde van de Britse Conservatieve regeringspartij die in het parlement naar porno keek op zijn smartphone, is geschorst. De in opspraak politicus is de 65-jarige Neil Parish, aldus Britse media. Het voormalige lid van het Europees Parlement heeft zichzelf gemeld na aantijgingen waarbij geen naam was genoemd.