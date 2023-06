Premium Het beste van De Telegraaf

Kiev zwijgt Oekraïens offensief onderweg: ’Kleine aanvallen niet representatief’

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Een lid van de Oekraïense strijdmachten kijkt aan boord van een BMP-2 infanteriegevechtsvoertuig vanonder zijn helm naar buiten. Inmiddels lijkt het langverwachte ’lenteoffensief’ van Kiev eindelijk te zijn aangebroken. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Oekraïne heeft een tandje bijgeschakeld in het langverwachte tegenoffensief. Op plekken verspreid over honderden kilometers aan front in de provincies Zaporizja en Donetsk wordt deze week harder gevochten dan voorheen. Maar Kiev doet er het zwijgen toe.