VVD-fractie geeft ’hork’ Wiersma laatste kans

Wiersma blijft maar in opspraak komen over zijn korte lontje. De zaak kwam aan het rollen na een publicatie van De Telegraaf. Haagse bronnen trokken bij de krant aan de bel over grensoverschrijdend gedrag van de jonge VVD-minister. Wiersma erkende over de schreef te zijn gegaan, maar stelde aanvankelijk dat het alleen in zijn tijd als onderwijsminister zou zijn gebeurd.

Dat dit niet klopte kwam een dag later al aan het licht toen in De Telegraaf ook medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken, waar Wiersma eerder werkte, en bronnen binnen de VVD-fractie een boekje open deden. Ook daar, zo meldden zij, stond Wiersma te boek als licht ontvlambaar en intimiderend. Op alle plekken waar Wiersma werkte, stapten medewerkers op omdat ze zijn gedrag niet pruimden.

Op de VVD-fractie heeft Wiersma dinsdag uitleg moeten geven. Dat was volgens fractieleider Hermans om met de VVD-minister in gesprek te gaan over alle perikelen. „Ik vind dat ook belangrijk, want het gaat om een veilige werkomgeving en dingen die ook bij de VVD-fractie gebeurd zijn.” Volgens haar hebben medewerkers en oud-medewerkers van de VVD-fractie zich ’niet veilig’ gevoeld.

Daarvoor bood Wiersma tegenover de fractie excuses aan. Ook ging hij door het stof voor de ’lelijke situatie’ die is ontstaan door de publicaties, zo zei Hermans, ’en het effect dat dat weer heeft gehad op de oud-medewerkers’.

Aanblijven

Op de vraag of Wiersma wat de VVD-fractie betreft aan kan blijven, gaf Hermans aanvankelijk geen antwoord. Wiersma heeft de vergadering op een gegeven moment verlaten, waarna de fractie nog verder heeft gepraat over de kwestie. Na ruggespraak met Wiersma kwam Hermans ’s middags met een tweede, korte verklaring. Daarin zei ze: ,,De fractie vertrouwt erop dat Dennis alles in het werk stelt om ervoor te zorgen dat dit gedrag – waardoor mensen zich onveilig hebben gevoeld – tot het verleden behoort.”

Premier Mark Rutte herhaalde dinsdagmiddag eveneens dat Wiersma wat hem betreft kan aanblijven. ,,Het is allemaal heel pijnlijk en niet fraai, maar daar hoort ook bij – als je dit gedrag vertoont – dat je er alles aan doet om dat recht te zetten. Daar hoort dit gesprek ook bij.”

Wiersma zelf laat via zijn woordvoerder weten eveneens weten niet van plan te zijn om op te stappen. SP-Kamerlid Peter Kwint stelde dinsdag Kamervragen over de kwestie. Hij wil onder meer weten of Wiersma’s gedrag diens werk niet belemmert, en hoe de Kamer kan controleren of de minister zijn gedrag heeft veranderd, zoals hij zelf beweert.