VVD-fractie voelt Wiersma aan de tand na publicaties over woedeaanvallen

Wiersma blijft maar in opspraak komen over zijn korte lontje. De zaak kwam aan het rollen na een publicatie van De Telegraaf. Haagse bronnen trokken bij de krant aan de bel over grensoverschrijdend gedrag van de jonge VVD-minister. Wiersma erkende over de schreef te zijn gegaan, maar stelde aanvankelijk dat het alleen in zijn tijd als onderwijsminister zou zijn gebeurd. Dat dit niet klopte kwam een dag later al aan het licht toen in De Telegraaf ook medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken, waar Wiersma eerder werkte, en bronnen binnen de VVD-fractie een boekje open deden. Ook daar, zo meldden zij, stond Wiersma te boek als licht ontvlambaar en intimiderend. Op alle plekken waar Wiersma werkte, stapten medewerkers op omdat ze zijn gedrag niet pruimden.

Op de VVD-fractie heeft Wiersma dinsdag uitleg moeten geven. Dat was volgens fractieleider Hermans om met de VVD-minister in gesprek te gaan over alle perikelen. „Ik vind dat ook belangrijk, want het gaat om een veilige werkomgeving en dingen die ook bij de VVD-fractie gebeurd zijn.” Volgens haar hebben medewerkers en oud-medewerkers zich ’niet veilig’ gevoeld.

Op de vraag of Wiersma wat de VVD-fractie betreft aan kan blijven, wilde ze geen antwoord geven. Wiersma heeft de vergadering op een gegeven moment verlaten, waarna de fractie nog verder heeft gepraat. Hermans wil nu eerst nog een keer zelf contact met hem hebben voordat ze nadere uitlatingen doet, gaf ze aan in een kort statement. „Daar laat ik het nu even bij.”