Agent die info lekte over Lil Kleine krijgt 150 uur taakstraf

Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, zat in februari vorig jaar vast op het hoofdbureau van de politie in Amsterdam op verdenking van mishandeling. B. zou zijn collega’s toen over de artiest hebben horen praten. Namelijk dat hij niet wilde eten, moest huilen en telkens verzocht om te mogen roken. Dit deelde hij via sociale media, waarna het terechtkwam bij een juicekanaal. Hij biechtte op dat hij degene was die de informatie lekte. „Als ik er achteraf over nadenk, was dat niet handig”, verklaarde hij eerder. Volgens de rechtbank heeft hij hiermee de privacy van Scholten beschadigd en schade toegebracht aan het imago van het politiekorps.’

Ontucht

Daarnaast heeft hij geprobeerd een 12-jarig meisje aan te zetten tot ontuchtige handelingen en haar een dickpic gestuurd. Dat was in 2020, toen B. al bij de politie werkte. Hierover heeft hij zelf niets willen verklaren. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij met zijn „onbetamelijke gedrag” over de grenzen van een minderjarige is gegaan.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder dat B. een celstraf van vier maanden, waarvan twee voorwaardelijk, zou krijgen. Omdat de man al ontslagen is bij de politie en verder een blanco strafblad heeft, zag de rechtbank reden om daarvan af te wijken. Zijn advocaten vonden dat hij volledig vrijgesproken moest worden.

Lil Kleine wordt nog steeds verdacht van mishandeling van zijn ex-vriendin Jaimie Vaes, die zaak loopt nog.