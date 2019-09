Helderse (82) weigert woning over te laten schilderen

Het huis van Ineke van Amersfoort is vrolijk groen geschilderd. Maar de buurt neemt er geen genoegen mee. Ⓒ Martin Mooij

Den Helder - De bonje in de Helderse wijk Boatex over de knalgroene gevel van de 82-jarige mevrouw Van Amersfoort komt deze week tot een voorlopig hoogtepunt. De rechter reist morgen hoogstpersoonlijk naar de kop van Noord-Holland om te zien of de eis van de gemeente terecht is.