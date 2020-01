Den Haag beraadt zich op het coronavirus

Medische hulpverleners begeleiden in Wuhan in China een patiënt bij de ingang van het ziekenhuis. Ⓒ Foto AFP

Den Haag - Het coronavirus heeft politiek Den Haag bereikt. Dat wil zeggen: de zorgen erover. Terwijl de Tweede Kamer zich afvraagt of Nederland wel voldoende is voorbereid op verspreiding van het zeer besmettelijke virus door Nederland, neemt minister Bruins (Volksgezondheid) een paar extra maatregelen. Intussen broedt Buitenlandse Zaken op evacuatieplannen voor Nederlanders in China.