Bankrovers met buit via riool ontsnapt

„Ze kwamen binnen via het riool en eisten dat we de kluis openden. Daarna stalen ze de inhoud van een aantal persoonlijke kluizen”, aldus de directeur van het filiaal tegen lokale media. „Hoeveel precies is meegenomen, weten we nog niet.”

Graai uit de kluis

Na een flinke graai uit de kluis verdwenen de criminelen ook weer via het riool. De directeur van de bank zegt dat niemand gewond is geraakt.

Volgens persbureau ANSA zei de politie dat de groep bankrovers bestaat uit zes mensen.

De directeur was met nog twee bankmedewerkers als enige aanwezig in het gebouw. Een van de medewerkers wist te vluchten toen hij zijn baas hoorde schreeuwen dat er een overval plaatsvond.