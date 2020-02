Overvaller valt winkelier Apeldoorn aan: omstanders grijpen in

Juwelierszaak Assos werd zaterdagochtend rond 10.00 uur overvallen. De dader zou een medewerkster hebben aangevallen met een steekwapen. De politie zegt daar nog niets over, maar bevestigt dat de vrouw gewond is geraakt.

Omstanders konden de dader overmeesteren en tegen de grond drukken. Zij hebben een burgerarrest uitgevoerd. Later kwam de politie aan. Op foto’s is te zien hoe een agent de dader geboeid in bedwang houdt.

Hoe het gaat met het slachtoffer, is niet precies bekend. Ze werd ter plaatse behandeld en is weggevoerd met een ambulance.

Ⓒ News United / Luciano De Graaf

De omgeving is afgezet met linten. De juwelierszaak bevindt zich in de Hoofdstraat, midden in Apeldoorn waardoor meerdere mensen getuige waren van de overval. Of er iets is buitgemaakt, en of de dader alleen handelde, is nog niet gecommuniceerd.