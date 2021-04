Rutte na notulen-lek: ’Niks vreemds of onoorbaars gebeurd’

Daar zou volgens berichtgeving van RTL Nieuws uit blijken dat het kabinet in 2019 bewust informatie heeft achtergehouden in de toeslagenaffaire toen de Kamer om een feitenrelaas van alle gebeurtenissen in dat schandaal heeft gevraagd. Ook zou er uitgebreid gepraat zijn over het kritische optreden van Kamerleden, waaronder CDA’er Omtzigt. VVD-leider Rutte heeft woensdag, net als D66-leider Kaag en CDA-leider Hoekstra weinig behoefte uitgebreid op het nieuws te reageren.

„Ik kan wel zeggen dat er bij het opstellen van het feitenrelaas in het kabinet niks vreemds of onoorbaars is gebeurd”, houdt Rutte het kort. Verder verwijst hij naar de brief die het kabinet gaat sturen naar de Kamer, die graag in debat wil over de kwestie.

Die brief komt uiterlijk begin volgende week. „We gaan zorgvuldig een reactie schrijven”, zegt Rutte. „Ik vind het niet netjes dat vanavond hapsnap te doen.” Over het debat zegt de VVD-leider nog: „Dat zie ik echt met vertrouwen tegemoet.”