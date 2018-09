Actie boze buschauffeurs met ’dixie-routes’

Daarmee willen de actievoerders duidelijk maken dat er tijdens het werk soms niet eens tijd is voor een plaspauze.

De acties worden gehouden in vier regio’s; Noord-Holland, Gelderland, Noord-Brabant/Limburg en Groningen. Per locatie vertrekt er één bus met volgauto. In Groningen is er nog een ontmoeting tussen chauffeurs en de CAO-onderhandelaar namens de werkgevers, Fred Kagie.

Onverantwoord

Volgens vakbond FNV, die betrokken is bij de actie, draaien chauffeurs soms diensten van vier uur aan één stuk. Zij noemt de werkdruk in het streekvervoer „onverantwoord hoog.”

Eind november klapten de CAO-onderhandelingen voor het streekvervoer. In de nieuwe afspraken wil de FNV aandacht voor de werkdruk. Als dat niet gebeurt, sluit de bond stakingen niet uit.