Vreugdevuur Floradorp gaat niet door; het waait te hard

Burgemeester Femke Halsema is teleurgesteld: „Het is ontzettend jammer dat de weersomstandigheden zo tegenzitten. We hebben allemaal uitgekeken naar een feestelijke jaarwisseling na twee magere coronajaren. Het vreugdevuur is een belangrijke traditie voor Floradorp. We hebben de afgelopen edities goede ervaringen met het vreugdevuur op het Floraveld nadat de jaarwisseling in het verleden met verschillende brandstapels in de wijk uit de hand liep. We hebben dit jaar ons uiterste best gedaan om het vreugdevuur weer mogelijk te maken. We hebben de hele dag het weer nauwlettend in de gaten gehouden en extra veiligheidsmaatregelen getroffen in verband met de wind: de stapel is gehalveerd en de waterschermen stonden al klaar. Maar in de huidige omstandigheden is het niet verantwoord en we volgen het advies van de brandweer. De veiligheid van aanwezigen, omwonenden en bebouwing staat voorop.”

Elders in de stad, op de Dam, zijn op oudejaarsavond veel mensen op de been en heeft de politie enkele aanhoudingen verricht. Volgens een woordvoerster wordt er veel vuurwerk, waaronder ook zwaar vuurwerk, afgestoken.

De politie is op de Dam aanwezig en agenten hebben vuurwerk inbeslag genomen, aldus de woordvoerster. In Amsterdam geldt met oud en nieuw een afsteekverbod, maar dit wordt op veel plekken genegeerd. Op meerdere locaties in de hoofdstad steken mensen ook zwaar, illegaal vuurwerk af.