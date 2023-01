Premium Het beste van De Telegraaf

Schrik zit er goed na onderzoek, al is er ook kritiek Moet onderwijs over Holocaust beter? ’Leraren durven niet vrijuit te spreken’

De kennis over de Holocaust neemt af en een klein deel noemt het zelfs ’een mythe’, tot schrik van geschiedenisleraren en belangenorganisaties. Wordt de Tweede Wereldoorlog nog wel goed onderwezen op school? En willen moslimjongeren er überhaupt over horen? „Leraren in de Randstad voelen zich niet altijd comfortabel om vrijuit te spreken.”