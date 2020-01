Arrestaties bij vechtpartij fans Feyenoord en Heerenveen in Woerden

Het ging compleet mis in de horecagelegenheid toen de hooligans er lucht van hadden gekregen dat supporters van de Friese club de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Heerenveen aan het kijken waren. De Friezen die geen kaartje hadden voor de wedstrijd waren in Woerden achtergelaten door mede-supporters die onderweg waren naar De Kuip in Rotterdam.

De Feyenoordfans kwamen het café binnenstormen. Volgens de politie ontstond er vervolgens een confrontatie waarbij over en weer werd gevochten. Ook reed een auto het terras op van de kroeg. Lang duurde het gevecht niet, na enkele minuten gingen de belagers er vandoor.

Toen opgetrommelde agenten ter plaatse kwamen, waren de hooligans er al vandoor. Ter plekke zagen ze een ravage. Onder de Heerenveen-supporters waren enkele gewonden gevallen. Drie van hen moesten zich volgens de politie in een ziekenhuis laten behandelen aan hun verwondingen.

Achtervolging

De politie werd na enkele getuigen te hebben gehoord op het spoor gezet van verdachten die per auto waren gevlucht. Het desbetreffende voertuig waarvan een getuige het kenteken had genoteerd, werd gelokaliseerd in Rotterdam. De wagen is door de politie aan de kant van de weg gezet en de vijf inzittenden zijn aangehouden. Het onderzoek is nog in volle gang en de politie is op zoek naar getuigen van de vechtpartij.