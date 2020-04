Haagse dakloze met corona wordt opgevangen bij stadion ADO

Op deze plek komen eerst tien mensen in zogenoemde portacabins. Als het nodig is, kan dat worden uitgebreid naar vijftig units. In elke unit verblijft één persoon. De hele dag door zijn er verplegers en begeleiders op de opvang. De bouw begint eind deze week. Het stadion ligt op een bedrijventerrein naast knooppunt Prins Clausplein en wordt niet gebruikt omdat de Eredivisie stilligt.

Volgens de gemeente is het coronavirus nog niet officieel vastgesteld bij dak- en thuislozen in de stad, maar zijn er twee personen die corona-verschijnselen hebben en dus apart worden gehouden. Thuisblijven is geen optie voor wie geen huis heeft, vandaar de opvangplek. De gemeente noemt het „vervangende thuisisolatie.” Daklozen die geen extra verzorging of verpleging nodig hebben, kunnen bij het stadion uitzieken. Als ze opgeknapt zijn, kunnen ze terug naar de noodopvang.