Premium Het beste van De Telegraaf

Assad en de zijnen profiteren vooral van aardbeving, buitenlandse hulp op de markt aangeboden

Door Onze correspondent Kopieer naar clipboard

President Assad (l) op staatsbezoek in Oman.

DAMASCUS - De verwoestende aardbeving in Syrië biedt Bashar al-Assad de gelegenheid om uit zijn internationale isolement te geraken. Het was de laatste paar weken in Syrië een komen en gaan van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, van wie de meesten hem jarenlang boycotten. De president zelf vloog voor een zeldzaam bezoek naar Oman.