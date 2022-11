ME grijpt in bij rellen in grote steden na WK-overwinning Marokko

In Rotterdam daagde een groep van zo’n 500 voetbalsupporters de ME uit die daarna charges uitvoerde. Er werd glas en vuurwerk gegooid naar de politie.

Op het Mercatorplein in Amsterdam hing eveneens een grimmige sfeer. Ook daar misdroegen naar schatting zo’n 500 mensen zich. Er werd een deel-auto in brand gestoken en agenten bekogeld met zwaar vuurwerk. Een groep jongeren danste op een Mercedes en zwaaide met fakkels. Rond 19.45 uur besloot de politie de ME in te zetten op het Mercatorplein.

Lees hieronder verder

De politie is massaal aanwezig in Rotterdam. Ⓒ Media TV

Ook in de Haagse Schilderswijk was het na de wedstrijd onrustig en moest de ME ingrijpen. In Den Haag klommen dansende jongeren op een rijdend busje en werd met zwaar vuurwerk gegooid. Ook trokken supporters auto’s van voorbijgangers open. Volgens een woordvoerder ging het om een ’grote groep’relschoppers.

Lees hieronder verder

Een auto moet het ontgelden op het Mercatorplein. Ⓒ Lorenzo Derksen

De rellen braken uit nadat Marokko zondag België een gevoelige nederlaag toebracht in de groepsfase van het WK. De ploeg van bondscoach Walid Regragui won met 2-0 door doelpunten in de tweede helft van Abdelhamid Sabiri en voormalig AZ-speler Zakaria Aboukhlal. Marokko, dat alleen in 1986 de knock-outfase op een WK bereikte, heeft voorlopig de leiding in groep F met 4 punten.

Na de zege van Marokko braken ook in de Belgische hoofdstad Brussel al rellen uit.