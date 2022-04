’Het lijkt hier wel een mierennest’

„Het lijkt wel de Efteling, zoals je hier moet slalommen”, zegt Carolien Kraak uit Goes. Samen met Anita van Gessel heeft ze net hun twee 18-jarige dochters afgezet die voor het eerst alleen op reis gaan naar Tenerife. Extra vroeg zijn ze in de auto gestapt, om te zorgen dat hun kinderen niet op hun eerste tripje alleen het vliegtuig missen. „Het is wel een vuurdoop voor ze, zo druk heb ik het nog nooit gezien”, zegt Carolien die in de enorme menigte naar haar dochter zoekt. „Het lijkt wel een mierennest”, vult Anita aan.

Anita van Gessel en Carolien Kraak uit Goes brachten hun dochters naar Schiphol. Ⓒ Foto Richard Mouw

Personeelstekorten

De meeste reizigers hebben rekening gehouden met de enorme drukte. Die was dan ook ruim van tevoren door Schiphol, reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen voorspeld. De luchthaven kampt met grote personeelstekorten door de coronapandemie. Mensen die in deze periode werden ontslagen, zijn niet allemaal teruggekeerd naar hun oude baan. Chaos zoals vorige week, toen er een spontane staking van grondpersoneel was, is er niet. De luchthaven zet extra kantoorpersoneel in om mensen op weg te helpen en KLM annuleerde dit weekend 47 vluchten. Desalniettemin staan tienduizenden mensen klaar om tijdens de meivakantie op reis te gaan. De meesten hebben ruim drie uur uitgetrokken om via de incheckbalie, de security en douane op het vliegtuig te stappen. Maar toch overvalt de meesten de drukte en de enorm lange rijen.

„Het is een gekkenhuis. Dit is niet leuk meer. We hebben op het punt gestaan om naar huis te gaan. We stonden gewoon in een rij van twee kilometer lang”, zegt Yvonne uit Hazerswoude die samen met haar man John naar Canada reist. Na 2,5 jaar haar kinderen door de coronapandemie niet te hebben gezien, hopen ze die en hun kleinkinderen eindelijk weer in de armen te sluiten. „We hebben ongeveer 2,5 uur in de rij gestaan. We stonden ook nog in de verkeerde rij, terwijl wij medewerkers van Schiphol hebben gevraagd of wij goed stonden. Uiteindelijk was dat dus niet goed en moesten we weer naar een andere rij. Het lijkt wel of Schiphol niet weet wat ze met al die reizigers aan moeten”, vertelt Yvonne die net door de douane is en aan een kopje thee zit. „Nu even bijkomen”, zegt ze terwijl ze uitkijkt op vliegtuigen. „Het is hier achter de douane een verademing.”

Yvonne en John uit Hazerswoude gaan naar Canada, waar ze na 2,5 jaar hun kinderen weer hopen te zien. Ⓒ Foto Richard Mouw

Huwelijksreis

Ook de familie Bakker heeft angsten uitgestaan of ze wel op tijd het vliegtuig naar Sardinië zouden halen. „We hebben de afgelopen dagen ons zorgen gemaakt of de reis wel doorging. Ik heb het de hele tijd in de gaten gehouden”, zegt de 71-jarige Teun Bakker uit Emmeloord. Er ging bijna een streep door het gezinsreisje ter gelegenheid van het 45-jarig huwelijk van Teun en zijn vrouw. „We hadden een probleem omdat het ticket van een van ons niet te vinden was. We hebben maar een nieuwe gekocht. We hebben geluk gehad dat bij de security net een nieuwe band openging, anders was het de vraag of we het gingen halen. Het was zo druk bij de security, het stond zwart van de mensen. Andere reizigers waren gestrest omdat ze bang waren het vliegtuig niet te halen, omdat het allemaal zo lang duurde”, zegt Bakker die op adem komt met een kop koffie.

„In de aankomsthal is het nog een oase van rust in vergelijking met wat hierboven in de vertrekhal aan de hand is. Het lijkt wel een mierennest”, zegt ook een medewerker van Schiphol. De drukte leidt volgens een grondstewardess niet tot problemen. „Ik heb nog geen mensen gezien die in paniek waren omdat ze hun vlucht zouden missen. De meeste mensen zijn ruim op tijd gekomen. Sommige zijn wel geïrriteerd door de drukte, maar ze laten het gelaten over zich heen komen.”