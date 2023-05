Premium Het beste van De Telegraaf

Drie gewonden bij steekincident Solid Grooves festival Ruzie om zonnebril zou aanleiding zijn voor steekpartij festival waarbij 21-jarige Jimmy omkwam

Door Gerda Frankenhuis

Het slachtoffer van de steekpartij werd ter plekke gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

Amsterdam - Een ruzie om een zonnebril zou de aanleiding zijn van het dodelijke steekincident afgelopen weekend op het festival Solid Grooves aan de Donauweg in Amsterdam. Het slachtoffer is de 21-jarige Jimmy uit Diemen, zo bevestigen bronnen. Maandagavond werd duidelijk dat na de arrestaties van twee jonge Amsterdammers ook een derde verdachte is aangehouden.