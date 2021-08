Politie Rotterdam plaatst mobiele post in wijk na beschietingen

De wijk in Rotterdam-Zuid werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door een beschieting van een auto op de Rose-Spoorstraat. Voorafgaand daaraan lijkt zich een ruzie tussen drie mannen te hebben voorgedaan, meldde de politie. De 25-jarige Rotterdamse inzittende van de auto bleef ongedeerd. Twee Rotterdammers van 22 en 31 jaar werden aangehouden.

’Mogelijk verkeerde beschoten’

Later die nacht werd een woning van een ouder echtpaar aan de Vuurplaat onder vuur genomen. Niemand raakte gewond en de daders vluchtten weg. Waarom deze woning is beschoten is onduidelijk. „Mogelijk hebben de daders de verkeerde woning beschoten”, zei de politie. Vervolgens werd in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw op een woning geschoten, dit keer aan de Nassaustraat. Ook in Vlaardingen werd die nacht een huis onder vuur genomen, aan de Hoflaan.

De schietpartijen aan de Nassaustraat en in Vlaardingen lijken volgens de politie op zichzelf te staan. Wel baart het aantal beschietingen in de afgelopen periode de politie zorgen. Er wordt meer onderzoek gedaan en er zijn nog geen verdere aanhoudingen verricht, zegt een woordvoerster woensdag.

Tip

De politiepost in Feijenoord blijft tot en met vrijdag staan. De politie wijst er bewoners daarnaast op de in 2019 gestarte tipgeldregeling. Als dankzij een tip een vuurwapen in beslag kan worden genomen, kan de tipgever hier maximaal 750 euro voor ontvangen. Een vuurwapen is nooit onschuldig, aldus de politie. „Vuurwapenbezit leidt tot vuurwapengebruik.”