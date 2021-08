Politie Rotterdam richt zich op aanpak recente schietincidenten

De afgelopen weken waren er veertien schietincidenten in en rondom Rotterdam. „En van dat aantal is een groot deel ook nog eens geconcentreerd in een klein gebied, op Zuid”, aldus Westerbeke. „We vinden de hoeveelheid schietincidenten en de risico’s die deze met zich meebrengen onacceptabel en doen er alles aan om verdachten aan te houden en nieuw wapengeweld te voorkomen.”

Schietincidenten

In de afgelopen twee weken waren er zeker tien schietincidenten in Rotterdam en regio, waarvan zes in Rotterdam-Zuid. In de hele maand juli vonden negen van de veertien schietpartijen in Rotterdam plaats in dit stadsdeel. In Capelle aan den IJssel (23 juli) en Schiedam (26 juli) werden twee mannen doodgeschoten. „We zien vooralsnog geen relatie tussen de verschillende schietincidenten”, laat een politiewoordvoerster weten. „We onderzoeken elke zaak op zich om te voorkomen dat we te smal kijken en informatie missen.”

De wijk Feijenoord werd in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door een beschieting van een auto op de Rose-Spoorstraat. De 25-jarige inzittende van de auto bleef ongedeerd. Twee Rotterdammers van 22 en 31 jaar werden aangehouden.

Later die nacht werd ook een woning aan de Vuurplaat onder vuur genomen. Niemand raakte gewond en de daders vluchtten weg. Waarom deze woning is beschoten is onduidelijk. „Mogelijk hebben de daders de verkeerde woning beschoten”, zei de politie. In de nacht van maandag op dinsdag werd een woning beschoten aan de Nassaustraat. Ook aan de Hoflaan in Vlaardingen werd die nacht een huis onder vuur genomen.

Mobiele post

In verband met de vele schietincidenten plaatst de politie een mobiele post in de wijk Feijenoord. „We willen burgers laten zien dat we aanwezig zijn en aanspreekbaar zijn”, stelt de politie. „Ook kijken we of we informatie kunnen ophalen.” De politie wijst erop dat als een tip van een bewoner over een vuurwapen leidt tot inbeslagname van dat wapen de melder maximaal 750 euro kan ontvangen als beloning. Een vuurwapen is nooit onschuldig, aldus de politie. „Vuurwapenbezit leidt tot vuurwapengebruik.”