Tot nu toe kregen 7400 Nederlanders een coronaboete

Dat zei premier Rutte tijdens een debat over de coronacrisis. Volgens hem is dat aantal van 7400 boetes weinig in vergelijking met andere landen. Meestal krijgen overtreders eerst een waarschuwing, voordat het bonnenblok wordt getrokken.

De premier nam verwarring over een boete voor mondkapjes in het openbaar vervoer weg. Vanaf 1 juni moeten reizigers in het ov een niet-medisch mondkapje dragen. Wie dat niet doet, kan een prent krijgen. Dat geldt niet voor het dragen van een medisch mondkapje in het ov. Het kabinet wil niet dat reizigers dit soort kapjes gaan gebruiken, omdat ze in de zorg hard nodig zijn. Maar een boete zal er niet voor worden uitgedeeld, zegt Rutte.

De Tweede Kamer buigt zich woensdag over het versoepelen van de coronamaatregelen per 1 juni. Een groot deel van de partijen is daarmee dik tevreden. VVD-fractieleider Dijkhoff had liever gezien dat de terrassen al tijdens het pinksterweekend van het slot mochten, maar legt zich erbij neer dat het kabinet dit niet gaat doen.

Kritiek

Kritiek klinkt er vooral bij de PVV en FvD die ervoor pleiten om meer buitenactiviteiten op te starten omdat dit volgens hen geen kwaad kan. „De horeca gaat echt naar de haaien”, vreest PVV-leider Wilders.

Zorgen bestaan er ook over het bericht dat op een nertsenfokkerij een mens door een nerts lijkt te zijn besmet. D66-fractievoorzitter Jetten vraagt zich af of dit soort fokkerijen niet sneller gesloten moet worden.

Tal van vragen krijgt het kabinet over of het bron- en contactonderzoek van de GGD wel op orde is. Gevreesd wordt dat er te weinig krachten beschikbaar zijn voor dit uiterst belangrijke werk dat ervoor moet zorgen dat nieuwe uitbraken snel ontdekt kunnen worden. „Sneller testen en beter testen”, bepleit SP-leider Marijnissen. „Waarom niet doortastender inzetten op bron- en contactonderzoek?”, vraagt zij zich af.

Kerken

Het kabinet laat weten dat het Outbreak Management Team (OMT) gaat onderzoeken hoe het zit met zingen in kerken, of bij concerten. Mogelijk is het infectiegevaar daar groter, omdat mensen bij het zingen diep in- en uitademen en zo virusdeeltjes zouden kunnen verspreiden.