Meer NAVO-steun voor Oekraïne: ’Omdat Poetin faalt’

De NAVO organiseert deze week op historische grond een top: Boekarest. Hier kregen Oekraïne en Georgië in 2008 tijdens een top van staatshoofden en regeringsleiders te horen dat ze ’lid zullen worden’ van het bondgenootschap.

Een controversieel besluit. Frankrijk en Duitsland zagen het niet zitten. De toenmalige Amerikaanse president George W. Bush wilde juist verder gaan en een concreet jaartal koppelen aan de toezegging. Het mondde uit in lidmaatschapsperspectief zonder tijdspad. De Russische president Vladimir Poetin reageerde furieus richting toenmalig secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer. Niet veel later breekt de eerste Europese oorlog van de 21e eeuw uit: Rusland valt Georgië binnen.

Onbespreekbaar

Inmiddels kijkt het Westen al maanden vol afschuw naar Poetins oorlog in Oekraïne. Eind september, na de illegale annexatie van vier Oekraïense regio’s door Rusland, vroeg president Volodimir Zelenski ’versnelde toetreding tot de NAVO’.

Deze week buigen de ministers van Buitenlandse Zaken van dertig NAVO-lidstaten zich over een antwoord. Onmiddellijk lidmaatschap is onbespreekbaar: de NAVO wil een directe confrontatie met Rusland vermijden. Oost-Europese lidstaten willen Kiev meer perspectief geven. Hardliners denken aan veiligheidsgaranties, maar ook dit zou de NAVO onderdeel maken van het wapengekletter. Een versnelde procedure kent de alliantie niet.

De winter is aangebroken in Oekraïne Ⓒ ANP / HH

Als compromis is er een idee in ontwikkeling voor een NAVO-fonds om Oekraïne na de oorlog militair te blijven steunen met trainingen en hulp bij het moderniseren van de krijgsmacht. Maar vooralsnog is in Boekarest besloten dat de focus van de alliantie moet liggen op het hier en nu: steun om te zorgen dat Kiev kan overwinnen én overwinteren. Met die concrete belofte moet Oekraïne het voorlopig doen.

’Poetin faalt’

NAVO-baas Jens Stoltenberg vreest dat die steun hard nodig is: „We kunnen meer aanvallen verwachten omdat president Poetin faalt. Hij moet meer terrein opgeven. Als reactie daarop vallen ze nu burgerdoelen aan.”

De ervaren Noor vreest dat Poetin met zijn aanvallen op energie-infrastructuur de winter gebruikt als wapen. De Amerikanen hebben daarom in Boekarest een nieuw steunpakket van 53 miljoen dollar gelanceerd om het energienet te versterken en te herstellen na de recente Russische rakettenregen.

Oekraïne heeft op de top gevraagd om meer luchtverdedigingssystemen en transformatoren. Stoltenberg verwacht dat lidstaten meer gaan leveren, maar onderstreept vooral de noodzaak van meer munitie voor die luchtverdedigingssystemen. Dat is een steeds grotere uitdaging voor de bondgenoten: de voorraadkast raakt leeg. Daar hebben de Russen overigens ook last van. Stoltenberg: „We weten dat Rusland bijna geen munitie meer heeft. Dat is ook de reden waarom ze contact hebben opgenomen met bijvoorbeeld Iran.”